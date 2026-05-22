Фотовыставку Георгия Башкина откроют в музее в Раменском

В Раменском историко-художественном музее начнет работу фотовыставка «Прекрасное далеко…», созданная фотографом-путешественником Георгием Башкиным. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, экспозиция включает снимки, сделанные во время его поездок по востоку России.

Посетителям выставки представится возможность увидеть уникальные уголки природы, такие как Магадан, Чарские пески и остров Сахалин. Георгий Башкин стремится запечатлеть места с сильной энергетикой и суровым климатом, куда нелегко добраться обычному туристу. Особое внимание на выставке уделено не только масштабным панорамам, но и мелочам — капле росы, фактуре коры, узору инея.

Торжественное открытие фотовыставки и встреча с автором запланированы на 23 мая в 14:00. Выставка будет доступна для посещения до 16 августа.