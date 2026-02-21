Высота сугробов в Москве в два раза превысила климатическую норму

Сугробы в Москве в 1,8 раза выше климатической нормы. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На опорной метеостанции ВДНХ снежный покров <…> составляет сейчас 70 сантиметров (норма — 38 сантиметров)», — рассказал он.

Столица установила новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 21 февраля 1966 года, когда сугробы выросли до 64 сантиметров.

В четверг циклон «Валли» обрушился на Москву, принеся с собой порывистый ветер до 17 метров в секунду и мощную метель. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков — рекордное значение за последние 56 лет.

Но больше таких мощных снегопадов до конца февраля в Москве не ожидается. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова раскрыла, что на следующей неделе выпадет немного осадков.