Мощных снегопадов до конца февраля в Москве не будет

Синоптик Позднякова: в Москве до конца февраля не будет сильных снегопадов

В Москве до конца февраля не ожидается сильных снегопадов, но на следующей неделе выпадет немного осадков. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Снег в Москве, конечно, до конца февраля еще будет, но прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории „небольшой снежок“, будет идти местами», — сказала Позднякова.

Позднякова сообщила, что во вторник к Москве приблизится очередной атлантический циклон. Он принесет осадки: за 12 часов выпадет от двух до четырех миллиметров. Это намного меньше, чем во время последнего снегопада в столице.

Снежный циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье 19 февраля. Снегопад парализовал движение, пробки в столице выросли до девяти баллов.

Накануне в Москве зафиксировали рекордную высоту сугробов за 72 года наблюдений — 80 сантиметров. В Метеообсерватории МГУ имени Ломоносова рекордом считалась высота снежного покрова в 77 сантиметров, зафиксированная 26 марта 2013 года.