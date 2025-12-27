Высота снежного покрова в Москве оказалась ниже климатической нормы

Высота снежного покрова в Москве по-прежнему остается ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

По его данным, утром последней субботы года на базовой метеостанции ВДНХ снежный покров составил 12 сантиметров — это около 70% от нормы для конца декабря. За сутки показатель даже немного снизился — на один сантиметр. Для сравнения: максимальные сугробы в Москве в этот день фиксировались в 1919 году и превышали 50 сантиметров.

В разных районах столицы высота снега заметно отличается: от четырех сантиметров в районе Балчуга до 13 сантиметров у МГУ. В Новой Москве, в Михайловском, снежный покров достигает 17 сантиметров. В Подмосковье самым снежным населенным пунктом стали Черусти — там намело 20 сантиметров, тогда как в Клину высота снега сократилась до 19 сантиметров.

Городские службы продолжают круглосуточную уборку снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий Москвы. Работы включают очистку проезжей части, тротуаров, парковочных зон и лотков с последующим вывозом снега