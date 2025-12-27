Городские службы Москвы сообщили о работах по очистке тротуаров и остановок

Городские службы продолжают круглосуточную уборку снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий Москвы. Работы включают очистку проезжей части, тротуаров, парковочных зон и лотков с последующим вывозом снега, сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

За прошедшие сутки в столице выпало до двух сантиметров снега. К утру 28 декабря синоптики прогнозируют еще до пяти сантиметров осадков, поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Особое внимание уделяется пешеходной инфраструктуре — тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, а также объектам социальной сферы и торговли.

В течение дня также ведется очистка крыш жилых домов от снега и наледи. Коммунальщики убирают снег со скатных кровель, выступающих элементов фасадов, водосточных желобов и воронок.

Места проведения высотных работ ограждаются сигнальной лентой и специальными барьерами. Горожан просят соблюдать осторожность и не заходить за установленные ограждения.

Последствия снегопада оперативно начали устранять и в Солнечногорске. Для расчистки тротуаров и дорог коммунальщики направили 68 единиц техники.