Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года

Атмосферное давление в Москве достигло 763 миллиметров ртутного столба, побив максимальный показатель 2015 года. Об этом сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

«Это антициклон с центром над Верхней Волгой обеспечил столицу первым осенним рекордом», — написала она.

Позднякова добавила, что десятилетний пик зафиксировали в 10:00 на ВДНХ.

По прогнозам метеорологов, после 17 сентября солнечную погоду в столице сменят облачность, дожди и температурный спад. Самые холодные ночи наступят, когда начнет преобладать антициклон. Первый снег в регионе выпадет в конце ноября.