Слишком летний сентябрь. Когда на Москву и область обрушатся заморозки?

Первая половина сентября балует москвичей теплом, но уже через неделю столицу ждут первые по-настоящему осенние дни. По прогнозам метеорологов, после 17-го числа солнечную погоду сменят облачность, дожди и температурный спад. Когда ждать первых заморозков, снега и как подготовиться к сезону простуд — в материале 360.ru.

Когда в Москве и Подмосковье настанет осень Первая половина месяца в столице и регионе выдалась теплой, но когда же ждать настоящей осени? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заверил: совсем скоро. «На рубеже 17−18 сентября на смену яркой солнечной погоде придет более облачная с немногочисленными дождями. Изменится температурный режим, но сильного похолодания до последней пятидневки [месяца] не ожидается. Просто антициклон постепенно сменится фронтальными разделами с запада, а потом и частные циклоны начнут проникать на Русскую равнину», — подчеркнул эксперт. Во второй половине месяца пойдут дожди. Температура днем опустится до +15 градусов — это, скорее всего, продлится примерно до 25-го числа.

Фото: Медиасток.рф

Когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег Шувалов сделал осторожное предположение. «Были приведены средние климатические данные о становлении снежного покрова в Москве и области. Согласно этому прогнозу, снег ляжет в конце ноября. Однако сказать с уверенностью можно не ранее чем за неделю до его выпадения», — отметил синоптик. Когда в Москве и Подмосковье будут первые заморозки На следующей неделе заморозков опасаться не стоит, рассказала 360.ru метеоролог главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, самые холодные ночи наступят тогда, когда погоду в столице и регионе будет определять антициклон.

Фото: Медиасток.рф

«Это касается ближайших ночей, потому что температура при ясной погоде может понижаться, как сегодня на востоке области. Было всего +2 градуса. В Москве тоже столбики термометров местами показывали +6, хотя основной фон температуры в городе оставался на уровне +8...+10 градусов», — объяснила эксперт. По региону разброс минимальной температуры больше, потому что она зависит от наличия водоемов и рельефа местности. «На следующей неделе погода станет более облачной, а при облаках угроза заморозков уменьшается», — заверила Позднякова.