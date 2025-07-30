Выпуск текстиля в Москве вырос почти на 20% с начала года

С января выпуск текстильных изделий в Москве вырос на 19,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В частности, производство штор и драпировки выросло в 1,3 раза, а тканей как таковых — и натуральных, и синтетических — на 37,2%. Кроме того, столичные фабрики изготовили более 360 комплектов одеял, подушек и валиков на сумму более 20 миллионов рублей.

«При этом суммарный объем отгруженной продукции достиг отметки в 15,4 миллиарда рублей», — добавил он.

Один из столичных производителей выпускает эксклюзивные комплекты сатинового постельного белья с необычными принтами. В этом году он представил комплект «Девочки краше цветов» в виде лиц девочек, выглядывающих из ромашек, колокольчиков и тюльпанов.

Другая компания производит коллекции высококачественного столового текстиля и аксессуаров для дома — салфеток, скатертей и других — из натуральных материалов с авторскими вышивками и принтами.