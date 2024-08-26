Сегодня 11:24 Выпуск компьютеров, оптики и электроники нарастили в Москве в два раза 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Максим Ликсутов

Москва

В первом полугодии 2024 года московские производители компьютеров, оптики и электроники нарастили объемы производства почти на 102% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он заметил, что Москва активно поддерживает развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей по поручению главы города Сергея Собянина. Поэтому эти направления традиционно наращивают темпы работы.

По итогам первого полугодия 2024-го московские производители компьютеров, оптики и электроники увеличили объем выпуска продукции в два раза, а объем отгруженных товаров вырос более чем в 1,3 раза. Максим Ликсутов

Московские компании успешно разрабатывают, патентуют и внедряют разные инновационные технологии. На сегодняшний день, уточнил Ликсутов, в сфере R&D задействовали 300 тысяч жителей столицы. За первые шесть месяцев в Москве в 1,7 раза увеличили выпуск диодов и транзисторов. Также более чем в 2,1 раза нарастили производство полупроводниковых приборов и их частей и более чем в 3,7 раза — сетевых, звуковых и видеоплат. За это время московские заводы почти в 4,7 раза увеличили объемы выпуска компьютеров и их составляющих. Еще в 1,5 раза — электронно-вычислительных и цифровых машин и в 106,5 раза — блоков и частей к ЭВМ. Коммуникационную аппаратуру выпустили в шесть раз больше предыдущего показателя. Производство устройств охранной или пожарной сигнализации выросло почти на 22%.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/7 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/7 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/7 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/7 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/7 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 6/7 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 7/7

Более чем на 18% москвичи нарастили выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний. Столица создает комфортные условия для промышленности. С 2017 года Москва входит в число лидеров с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. Как заметил министр московского правительства, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, город реализует кластерный подход в промышленности. Благодаря ему формируется тесная интеграция с промышленной инфраструктурой, решаются вопросы с кадрами и увеличивается конкурентоспособность компаний. «Один из таких кластеров — фотоники и микроэлектроники — уже объединил около 60 предприятий», — подчеркнул Гарбузов. Ранее Сергей Собянин рассказал о росте столичного обрабатывающего производства на 20% за первое полугодие.