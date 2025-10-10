Выбор поколений: в Москве рассказали о семье с общим стажем работы на МНПЗ более 500 лет

Проект «Династии московской промышленности» представили в столице. Он объединил 30 семей, которые поколениями связывают свою жизнь с тем или иным предприятием и обеспечивают благополучие жителей мегаполиса.

«Благодаря преемственности поколений и тесному взаимодействию представителей разных возрастов рождаются новые идеи и проекты, способные обеспечить лидерство Москвы на многие годы вперед», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди таких семей — Федины, работающие на Московском НПЗ со дня его основания. В общей сложности сотрудниками предприятия были 20 представителей династии, а их совокупный стаж — 534 года. Члены семьи оказались среди первых работников завода, обеспечивали нефтью столицу тяжелой осенью 1941 года. А сегодня на предприятии трудится уже четвертое поколение, внедряя современное оборудование в рамках масштабной модернизации.

«МНПЗ по-прежнему дает ощущение чего-то родного и домашнего. Это для меня очень важно», — отметил специалист по обновлению оборудования Кирилл Федин.

Его родственники работают и на инновационном комплексе очистных сооружений «Биосфера». Новые технологии создают высокотехнологичные рабочие места в престижной нефтегазовой отрасли.