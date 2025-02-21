«Вряд ли ему что-то тут светит». Собянин высказался о возвращения Renault в Россию
Собянин: Renault вряд ли что-то светит в России после возвращения
Московский мэр Сергей Собянин прокомментировал заявление главы Renault Луки де Мео, который не исключил возвращения французской компании в Россию. Слова градоначальника привел телеканал «Звезда».
«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то здесь светит», — заявил Собянин.
Некоторые производственные площадки Renault находились в Москве, сейчас там выпускают отечественные автомобили.
Издание Financial Times накануне опубликовало комментарий Мео о возможном возвращении концерна на российский рынок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости заключения мирного соглашения по Украине. Глава концерна отметил, что у компании есть и другие приоритеты.
В 2022 году после ухода из России Renault получила чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро. В мае того же года компания передала российские активы в госсобственность по символической цене.