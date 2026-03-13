Москвичей предупредили о возвращении заморозков

Леус: в марте в Москву могут вернуться морозы до -5 градусов

В марте в Москве еще ожидаются заморозки и понижение температуры до -5 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что март в столице пока нельзя считать полноценной весной с точки зрения климата. Несмотря на раннее наступление метеорологической весны и высокие дневные температуры, похолодание еще вернется.

«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до -5 в Москве будет понижаться. Март — это еще не весна по климату», — сказал Леус.

Он добавил, что уже в предстоящие выходные в ночные часы температура может опуститься до -2…-3 градусов. Кроме того, метеорологи не исключили заморозки в апреле и даже в мае.

Ранее Леус заявил, что несмотря на теплую погоду в Москве, темпы схода снежного покрова не увеличились, оставшись в пределах до шести сантиметров в сутки.