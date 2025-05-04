Воскресенье порадует москвичей теплом

В воскресенье в Москве будет тепло, столбики термометров поднимутся до +19 градусов., но к вечеру ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Белоруссии», — отметил Леус.

Сегодня будет самый теплый день на этой неделе. Но к концу дня станет заметно, что приближается холодный атмосферный фронт. Он будет сгущать облака и вызывать кратковременные осадки, местами сильные, а в южных и восточных частях региона возможны грозы.

Температура воздуха от +17 до +19 градусов, по области — от +16 до +21. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду, во второй половине дня возможны порывы. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Погода должна выправиться к концу первых праздничных дней, рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.