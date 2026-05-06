Военные Севастопольской бригады раздали москвичам более тысячи георгиевских ленточек. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба Московского военного округа.

«В преддверии Дня Победы военнослужащие отдельной мотострелковой Севастопольской бригады 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа провели патриотическую акцию „Георгиевская ленточка“ в Москве», — заявили в ведомстве.

Участники акции вручили горожанам более тысячи экземпляров символа воинской славы. Мероприятие провели с целью сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Военные не только раздавали ленты, но и объясняли горожанам и гостям столицы, как их правильно носить и что означают черно-оранжевые цвета. Многие москвичи с благодарностью принимали этот символ памяти.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала акцию «Георгиевская ленточка» более чем в 30 странах. Она отметила, что в недружественных государствах мероприятие проведут у русских домов и зданий российских посольств.