Водителям напомнили об ограничении движения в Москве 9 мая

Дептранс Москвы: на МКАД с 17:00 9 мая ограничат движение

Движение на некоторых участках дорог ограничат в Москве 9 мая с 17:00. Об этом напомнила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«С 17:00 будет временно закрыто движение на участках МКАД и Волгоградского проспекта», — заявили в ведомстве.

Ограничения затронут Шоссейный проезд и Проектируемый проезд № 3502. Движение закроют на Волгоградском проспекте от ТТК до МКАД и на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.

Водителей призвали заранее строить маршрут с учетом временных ограничений.

Ранее москвичей и гостей столицы предупредили о закрытии подземных переходов на Волгоградском проспекте, Кремлевской набережной, Марксистской, Новом Арбате, Садовом кольце и Тверской.