02 мая 2025 19:10 Репетиция парада Победы в Москве: где и когда посмотреть военную технику 0 0 0 Фото: Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая / Медиасток.рф Общество

Военные

Парад Победы

Великая Отечественная война

Москва

В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади 9 мая торжественным маршем пройдут пешие колонны и проедет военная техника. Перед главным мероприятием состоится несколько репетиций — жители столицы и гости города смогут посмотреть мероприятия.

Расписание репетиций парада Победы 2025 Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует на Красной площади 9 мая в 10:00 и продлится до 12:00. Большинство россиян будут смотреть его по телевизору: попасть на трибуны у Кремлевской стены смогут лишь обладатели приглашений и аккредитаций. Такое масштабное мероприятие требует тщательной подготовки, и юбилейный парад в честь 80-летия Победы обещает быть особенно торжественным. В связи с этим подготовка к нему началась еще в апреле. Первые тренировки прошли в деревне Алабино на полигоне Минобороны. В столице первые репетиции состоялись 23 и 29 апреля. Еще одна предварительная тренировка запланирована на 3 мая.

Интересно Генеральная репетиция главного парада Победы пройдет в Москве 7 мая. Она начнется в 5:00. Генеральная репетиция главного парада Победы пройдет в Москве 7 мая. Она начнется в 5:00.

В столице все участники тренировок прибывают на улицу Нижние Мневники — оттуда начинается маршрут движения механизированных колонн на Красную площадь. Все улицы и прилегающие к ним территории, по которым следуют военные, перекрывают.

Фото: РИА «Новости»

Какие территории перекроют Во время репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц. Так, 3 и 7 мая с 16:30 до 19:00 движение ограничат на 1-й Тверской улице, Волгоградском проспекте, Новинском бульваре и в Оружейном переулке. Также 7 мая с 05:30 ограничения затронут улицу Гашека, Кадашевскую набережную, Котельническую набережную, Моховую улицу, Оружейный переулок, улицу Петровка, Пречистенскую набережную, улицу Солянка и Тверской бульвар. В этот же день с 10:00 перекроют 2-ю Брестскую улицу, улицу Большая Полянка, Волгоградский проспект, Новый Арбат, Новинский бульвар и Садовое кольцо. Автомобильные парковки 3, 7 и 9 мая закроют на Болотной улице и Триумфальной площади.

Фото: РИА «Новости»

Для пешеходов 3, 7 и 9 мая закроют подземные переходы на Волгоградском проспекте, Кремлевской набережной, Марксистской, Новом Арбате, Садовом кольце и Тверской.

Интересно Единственный подземный пешеходный переход на Тверской улице будет работать у метро «Маяковская». Единственный подземный пешеходный переход на Тверской улице будет работать у метро «Маяковская».

Где смотреть проход техники Основной пункт дислокации парадных войск — Нижние Мневники, у дома № 45. Здесь военная техника стоит достаточно долго: оттуда она уходит и туда же возвращается. Маршрут движения колонны остается неизменным: по Звенигородскому шоссе к станции метро «Баррикадная» — по Триумфальной площади вдоль Тверской — через Манежную на Красную площадь. Обратный маршрут: через Васильевский спуск мимо Большого каменного моста — по Кремлевской набережной через Моховую на Новый Арбат — к «Баррикадной» и обратно на Нижние Мневники. Еще одна точка дислокации боевых машин — в районе Печатники, у завода «Москвич». Оттуда колонны двинутся на север: Печатники — Шоссейный проезд — Волгоградский проспект — Таганская площадь — Садовое кольцо — проспект Мира.

Фото: РИА «Новости»

Где смотреть пролет авиации Сроки репетиций авиационной части парада до сих пор не объявили. Скорее всего, вертолеты и самолеты проведут тренировки в начале мая и на генеральной репетиции. В прошлом году авиационная тренировка состоялась 5 мая. Воздушные суда летят на высоте 180-550 метров и скорости 200-550 километров в час. Самые удобные точки для наблюдения: Белорусский вокзал, Ленинградское шоссе, Кремлевская набережная, Москва-Сити, парк Горького, Петровский парк, Речной вокзал, Софийская набережная и Тверская улица. Посмотреть на авиатехнику можно и с Воробьевых гор, но для этого понадобится мощный бинокль.