Власти не исключили введения платного проезда на МСД для москвичей

На Московском скоростном диаметре (МСД) могут ввести платный проезд для жителей столицы. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Введение платы за проезд на МСД рассматривают как один из вариантов решения проблемы загруженности трассы.

«На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — пояснил Ликсутов.

МСД соединяет между собой север, восток и юг столицы в обход центра города. Сейчас для машин с номерами Москвы и Московской области проезд по этой трассе бесплатный, а для транспортных средств из других регионов — 950 рублей. По данным столичного департамента транспорта, ежедневно по диаметру проезжает 400 тыс. транспортных средств, из них транзитных — около 1%.

На данный момент в Москве функционируют две платные трассы: проспект Багратиона, соединяющий деловой центр «Москва-Сити» и МКАД, и МСД. В сентябре этого года власти увеличили штрафы за неоплату проезда по ним.