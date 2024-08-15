Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам увеличат в Москве

Мосгордума: с 1 сентября увеличат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

В Москве с 1 сентября увеличат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом рассказал РИА «Новости» глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.

«Размер штрафа будет следующим: для граждан — три тысячи рублей, для юрлиц — 10 тысяч рублей», — сказал он.

Семенников напомнил, что в Москве есть только две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). Поэтому, по его словам, жителей столицы увеличение штрафов коснется в минимальной степени.

Платить за проезд необходимо только по проспекту Багратиона, а МСД для москвичей и жителей Подмосковья был и остается бесплатным. При этом оба маршрута имеют альтернативные бесплатные варианты проезда.

Он добавил, что штрафовать на платном участке за сутки водителей будут только один раз вне зависимости от того, сколько раз автомобиль зафиксировала камера.