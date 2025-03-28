Власти Москвы пообещали развивать зеленые зоны в проекте «15-минутного города»

В Москве продолжат развитие зеленых территорий в рамках концепции «15-минутного города», когда до всех важных объектов горожане могут добраться за минимальное время. Как сообщила пресс-служба мэрии российской столицы, обеспечение доступности природных территорий стало основой закона об охране и использовании зеленого фонда города.

Кроме обычных скверов, для москвичей доступны огромные природные парки «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Останкино» и другие. На дорогу до них жители тратят не больше четверти часа.

«Зеленое кольцо буквально опоясывает столицу: с востока — парк „Измайлово“, с юга — парк „Битцевский лес“, и через природно-исторические парки „Москворецкий“ и „Покровское-Стрешнево“ к паркам „Останкино“, „Сокольники“ и „Лосиный Остров“», — отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что в Москве накопился большой опыт интеграции зеленых территорий в городскую среду и эту работу продолжат, чтобы рядом с жилыми кварталами появлялись доступные для жителей зеленые зоны. Кроме того, на территории будут и впредь сохранять естественные экологические системы.

Москва была и осталась главным лидером по развитию парков. С таким заявлением в середине марта выступил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов на профильной конференции. Он подчеркнул, что регионы внимательно изучают опыт столицы и переносят его к себе.