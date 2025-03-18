Тенденцию развития парков отдыха и развлечений обсудили в Москве

Спрос на парки отдыха находится на пике. Тенденции их развития обсудили на конференции в Москве. Мероприятие собрало около 70 участников из разных российских регионов — от Калининграда до Владивостока.

«Москва задает, конечно, определенную планку для других субъектов страны, которые смотрят на то, как у нас парки здесь модернизируются, какой-то опыт перенимают для себя, создавая комфортные благоустройства, актуальные форматы для досуга и отдыха, спортивные площадки, новые мероприятия», — обратил внимание вице-президент Российской Ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

Индустрия столкнулась с новыми вызовами и решает важные вопросы — нехватка рук, необходимость в господдержке, уход западных игроков. По мнению участников, столичный регион — один из лидирующих в отрасли и задает тренды остальным.

Один из проектов, успешно реализованных в столице в последние годы — парк на берегу Москвы-реки в Капотне. Еще шесть лет назад здесь был безжизненный пустырь, а теперь — экотропы, велодорожки, детские и спортивные площадки.

«Здесь важно сказать, что проект был благоустроен после того, как началась модернизация Московского НПЗ. И, наверное, без этой модернизации создание парка было бы бессмысленным. Те изменения, которые этот парк привнес в жизнь горожан, наверное, самый большой эффект и самая большая его особенность», — отметила руководитель проектной группы архитектурного бюро Екатерина Спорыхина.

В парке жители и гости района могут увидеть больше 160 видов птиц, школьники приходят туда на открытые уроки и экологические практикумы, а летом для желающих доступны бесплатные экскурсии. Среди уникальных особенностей — маршрут через болото, находящийся в самом центре парка и ставший его природной жемчужиной.