Власти Москвы оставили комику Батрутдинову его гараж

Департамент городского имущества Москвы отозвал свой иск об изъятии гаражей у владельцев, расположенной на территории, включенной в программу комплексного развития. Среди хозяев недвижимости оказался комик Тимур Батрутдинов. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщило РИА «Новости» .

Из документов следует, что городские власти через суд добивались изъятия гаражей для государственных нужд у 30 владельцев.

После предварительного заседания, которое прошло 18 декабря, истец отозвал документ в отношении недвижимости Батрутдинова и еще четырех человек.

По остальным владельцам гаража суд продолжился по ходатайству третьего лица, которым выступила компания-девелопер. Суд назначил экспертизу для оценки всех нежилых помещений, расположенных на участке, включенным в программу комплексного развития территорий.

Иск по изъятию гаражей у комика Батрутдинова и еще 30 человек Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд в конце ноября прошлого года. Свое решение чиновники аргументировали, что в районе планируется комплексное развитие территории.