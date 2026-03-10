Власти Москвы оставили комику Батрутдинову его гараж
Департамент городского имущества Москвы отозвал свой иск об изъятии гаражей у владельцев, расположенной на территории, включенной в программу комплексного развития. Среди хозяев недвижимости оказался комик Тимур Батрутдинов. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщило РИА «Новости».
Из документов следует, что городские власти через суд добивались изъятия гаражей для государственных нужд у 30 владельцев.
После предварительного заседания, которое прошло 18 декабря, истец отозвал документ в отношении недвижимости Батрутдинова и еще четырех человек.
По остальным владельцам гаража суд продолжился по ходатайству третьего лица, которым выступила компания-девелопер. Суд назначил экспертизу для оценки всех нежилых помещений, расположенных на участке, включенным в программу комплексного развития территорий.
Иск по изъятию гаражей у комика Батрутдинова и еще 30 человек Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд в конце ноября прошлого года. Свое решение чиновники аргументировали, что в районе планируется комплексное развитие территории.