Владислав Овчинский: в Богородском районе появится дом по программе реновации

Градостроительный план земельного участка выдали по адресу Погонный проезд, земельный участок 3/1 для возведения дома в рамках реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, под жилой комплекс отвели участок площадью 0,76 гектара. Общая площадь квартир составит около 15 тысяч квадратных метров. Двор благоустроят, оборудуют спортивными и детскими площадками, а на первых этажах появятся объекты торговли и других бытовых услуг.

«Новостройку на востоке столицы возведут с соблюдением актуальных московских стандартов качества. Расселенные из домов старого фонда жители получат квартиры с готовой отделкой, безбарьерной средой и энергоэффективными инженерными системами», — отметил Овчинский.

Рядом расположен парк «Друзья леса», а район уже обеспечили необходимой инфраструктурой. Концепция безопасного двора и близость зеленой зоны создадут для новоселов благоприятную среду. Первый этаж новостройки отведут под аптеки, магазины и другие организации, удовлетворяющие потребности горожан.

Градостроительный план земельного участка — один из ключевых документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержатся сведения о том, что можно возвести на участке, а также максимальные допустимые параметры для того или иного здания.