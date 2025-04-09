Весенний этап проекта «Время добра» пройдет в Москве с 12 по 20 апреля

С 12 по 20 апреля в Москве пройдет весенний этап проекта «Время добра». Волонтеры проведут творческие мастер-классы, патриотические акции, спортивные события другие мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина .

«В весеннем сезоне проекта москвичей ждет больше 60 событий. Например, волонтеры вместе с профессиональными художниками напишут портреты участников Великой Отечественной войны», — заявила она.

Потом картины покажут на выставке, а в преддверии Дня Победы подарят ветеранам.

В рамках проекта москвичей ждет насыщенная и яркая программа. Уже 13 апреля начнутся творческие уроки на фестивале «Город неравнодушных», занятия проведут на территории пространства «Хлебозавод № 9».

Российская государственная детская библиотека пригласила 17 апреля смастерить открытки для военнослужащих в зоне СВО. А 19 апреля москвичи смогут принять участие в высадке деревьев в рамках акции «Аллея 80-летия Победы».