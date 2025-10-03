Пристройка к зданию хозяйственной базы загорелась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло чрезвычайное происшествие — загорелась пристройка к зданию хозяйственной базы на Эльмаше. Об этом написало Ura.ru .

По информации пресс-службы регионального МЧС, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

«По прибытию к месту вызова было установлено, что горит пристройка к административно-бытовому зданию на площади 40 квадратных метров», — сообщили представители МЧС.

Для тушения пожара было задействовано семь единиц техники и 20 пожарных. Возгорание уже локализовано, погибших и пострадавших нет.