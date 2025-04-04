В Зеленограде построили более 100 тысяч кв. м производственных помещений

В трех районах Зеленограда в 2024 году возвели 106 тысяч квадратных метров производственных помещений, в том числе на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Среди новостроек — инновационный центр в Крюкове.

«Также благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда в районе Силино ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка „Алабушево“ общей площадью 53,5 тысячи квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Среди продукции, которую производят на этих площадях — глюкометры и электроника для автомобилей. «Алабушево» — крупнейшая из площадок ОЭЗ, занимающая 157 гектаров.

Всего с 2011 года, по словам мэра Сергея Собянина, в Москве построили 290 производственных объектов общей площадью три миллиона квадратных километров.