В «Зарядье» открылась выставка в честь 95-летия художника Глазунова

По случаю 95-летия художника Ильи Глазунова в «Зарядье» открылась выставка, которая ознакомит зрителей с малоизвестными сторонами творчества мастера. Об особенностях работ «Культуре Москвы» рассказал сын художника, ректор Российской академии живописи Иван Глазунов.

На экспозиции представят первые варианты знаменитых картин «Князь Игорь» и «Царевич Дмитрий». Работы демонстрируют, как мастер сочетал академическую школу с личными пронзительными образами.

«У нас на выставке Илья Сергеевич обязательно должен был быть представлен картинами. И картинами известными, знаковыми, за которые его помнят, полюбили тогда и помнят потом всю жизнь. Поэтому очень важно было сделать емкую экспозицию из нескольких работ», — отметил сын художника.

Выставка рассчитана на посетителей старше шести лет. С экспозицией можно ознакомиться до 6 апреля.

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