Спецпроект «Музей СВО» открылся на ВДНХ

В павильоне ВДНХ открылся проект «Музей СВО», посвященный участникам спецоперации. Экспозиция рассказывает о жизни российских бойцов на передовой, сообщила пресс-служба ВДНХ. Выставку приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Экспозицию будет интересно посмотреть и подрастающему поколению, и взрослым. Это возможность прикоснуться к историческим событиям, которые происходят на наших глазах. Пропустить их через себя, прочувствовать и сохранить в памяти», — рассказал участник боевых действий Никита Пастушок.

Военнослужащий отметил, что спецпроект важен для тех, кто сейчас находится или ранее был на фронте.

Вернувшиеся с СВО бойцы особенно ценят посещение военных выставок. Им важно, чтобы подвиги, которые бойцы совершают на фронте, остались в памяти людей, отметила учредитель фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Наша сила добра» Надежда Попова.