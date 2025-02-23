Спецпроект «Музей СВО» открылся на ВДНХ
В павильоне ВДНХ открылся проект «Музей СВО», посвященный участникам спецоперации. Экспозиция рассказывает о жизни российских бойцов на передовой, сообщила пресс-служба ВДНХ. Выставку приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Экспозицию будет интересно посмотреть и подрастающему поколению, и взрослым. Это возможность прикоснуться к историческим событиям, которые происходят на наших глазах. Пропустить их через себя, прочувствовать и сохранить в памяти», — рассказал участник боевых действий Никита Пастушок.
Военнослужащий отметил, что спецпроект важен для тех, кто сейчас находится или ранее был на фронте.
Вернувшиеся с СВО бойцы особенно ценят посещение военных выставок. Им важно, чтобы подвиги, которые бойцы совершают на фронте, остались в памяти людей, отметила учредитель фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Наша сила добра» Надежда Попова.
«В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды проявляли исключительные мужество и стойкость. И вот уже их внуки и правнуки проявляют то же мужество, ту же стойкость. Открытие экспозиции — важное событие в жизни Москвы и всего нашего государства», — отметил Герой Советского Союза, ветеран спецподразделения, генерал-майор Геннадий Зайцев.
По его мнению, выставка будет пользоваться популярностью. Участник СВО Сергей Субботин добавил, что очень важно сохранить память о героизме и единстве российских бойцов.
По словам военного эксперта Игоря Потапова, спецпроект получился уникальным по своему наполнению и смыслу. Все экспонаты связаны с реальными людьми и событиями.