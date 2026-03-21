В учебном центре ГО и ЧС Москвы рассказали, что делать при пожаре в лесу

В Международный день леса в столичном департаменте по делам ГО и ЧС напомнили в о правилах безопасности и рассказали, как действовать при возгорании в природной зоне. Преподаватель центра подготовки государственной противопожарной службы Алексей Сластенов отметил, что большинство лесных пожаров возникает по вине человека.

Среди самых частых причин — костры в неположенных местах, оставленный без присмотра огонь, не потушенные угли, а также брошенные спички и даже стекло, которое на солнце может сработать как линза.

Отдельную опасность представляет весеннее выжигание сухой травы. Эта практика не ускоряет рост новой зелени, а наоборот — наносит вред почве и нередко приводит к пожарам.

При возгорании, в первую очередь нужно позвонить по номеру 112. При небольшом очаге можно попытаться справиться своими силами — например, залить огонь водой или засыпать его землей или песком.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья объявил о начале пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона.