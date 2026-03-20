В Московской области стартовал пожароопасный сезон 2026 года

Комитет лесного хозяйства Московской области объявил о начале пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона. С 20 марта 2026 года лесопожарные формирования ГАУ МО «Мособллес» переведены в режим повышенной готовности. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства будет работать круглосуточно.

В лесах усилено патрулирование, особенно на территориях, занятых торфяниками, и в районах, прилегающих к населенным пунктам, детским лагерям и местам отдыха. Основной причиной возникновения лесных пожаров в весенний период является человеческий фактор.

Важно соблюдать требования пожарной безопасности:

не разводить костры в хвойных молодняках, местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, на торфяниках и других опасных участках;

не курить вне специально оборудованных мест;

следить за соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств и техники.

Нарушение указанных норм влечет административную ответственность. Если вы заметили возгорание, сообщите об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по номеру 112 для вызова экстренных служб.