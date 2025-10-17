В Подмосковье локализовали пожар в цеху по производству автомасла

В подмосковном Пушкине локализовали пожар на территории цеха по производству и розливу машинного масла. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

По данным ведомства, возгорание охватило площадь около 2,5 тысяч квадратных метров. На месте организован забор проб воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. В тушении участвуют 72 человека и 27 единиц техники, причина пожара устанавливается.

В Мособлпожспас уточнили, что пожар произошел на территории цеха по производству моторных масел Delfin Group, он начался около 11 часов утра. Загорелась кровля здания площадью две тысячи квадратных метров.

Прокуратура Московской области сообщила, что возгорание произошло во время ремонтно-сварочных работ на складе, где хранились автомобильные масла. На месте координацию действий правоохранительных органов и экстренных служб осуществляет Пушкинский городской прокурор Михаил Атальянц.

После ликвидации возгорания прокуратура намерена проконтролировать установление всех обстоятельств инцидента.