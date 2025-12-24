В центре Москвы перекрыли несколько улиц

В центре Москвы перекрыли движение по Тверской улице в районе Пушкинской площади в центр, в Большом Путинковском, Дмитровском и Глинищевском переулках, а также на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и улице Большая Дмитровка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Одним из вариантов объезда назвали Неглинную улицу. Водителей призвали быть внимательными на дорогах и заранее объезжать маршруты.

С чем связаны перекрытия, не сообщается.

В пятницу, 19 декабря, москвичей уже призывали до 20:00 не ездить по центру города на личных автомобилях, а в случае необходимости туда попасть использовать метро.