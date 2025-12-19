Москвичей призвали воздержаться от поездок в центр на авто 19 декабря

Жителей и гостей Москвы предупредили о локальных ограничения движения в центре города в пятницу, 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«Для поездок по городу лучше выбирать метро. На автомобиле планируйте поездку на более позднее время — после 20:00», — уточнили в ведомстве.

Также в Дептрансе призвали планировать маршрут заранее и проявлять осторожность за рулем.

Ранее стало известно, что в Москве перекрывали движение на Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту и Пречистенской набережной.

На движении сказывались мелкие аварии, погодные условия и ремонтные работы.