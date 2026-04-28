В центре Москвы ограничат движение по части улиц 29 апреля, 4 и 9 мая

Движение транспорта и возможность парковки ограничат на некоторых улицах и набережных в центре Москвы 29 апреля, 4 и 9 мая. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в официальном канале MAX .

Причина ограничений — подготовка и проведение парада Победы. Перекрытие 29 апреля и 4 мая начнется в 16:30. А 9 мая ограничения будут действовать с 5:00 до окончания праздничных мероприятий.

«Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице», — уточнили в департаменте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль объявит позже, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на 9 Мая. Пока официально о своем участии в торжествах объявили только президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер правящей партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.