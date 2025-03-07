В торговой палате США Москву назвали самым безопасным мегаполисом

Москва — самый безопасный большой город в мире. Такое заявление сделал главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК .

«Но многие люди на Западе этого просто не знают, так как информация в западных СМИ совсем другая», — добавил он.

По словам Эйджи, он живет в Москве 30 лет, ежедневно ездит на электричке и в метро, и у него все в порядке.

Американская торговая палата провела опрос среди иностранных бизнесменов и выяснила, что в России им живется комфортно. Порядка 40% опрошенных не ощущают никаких проблем с посещением страны или пребыванием в ней. При этом треть иностранцев сталкивается с трудностями в проведении платежей и банковских операций.

Торговая палата США хотела бы частичного снятия санкций с России, сообщил Эйджи. Зарубежный бизнес особенно ждет снятия санкций с авиации.