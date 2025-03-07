Американская торговая палата предложила снять часть санкций с России

Торговая палата США в России хотела бы частичного снятия санкций. Об этом заявил в интервью РБК ее исполнительный директор Роберт Эйджи.

По его словам, особенно иностранный бизнес ждет снятия ограничений с авиации — в области поставки запчастей и технической поддержки самолетов. Эйджи отметил, что в этом их поддерживает Франко-российская торгово-промышленная палата и что это даже не столько экономический вопрос, сколько гуманитарный.

Также американскому бизнесу, по словам собеседника телеканала, хотелось бы больше вкладывать в Россию, но этому препятствует запрет на инвестиции, введенный весной 2022 года. Кроме того, необходимо будет снять санкции с российских банков, чтобы можно было проводить международные платежи.

Также глава Торговой палаты предложил вновь разрешить поставки предметов роскоши, включая косметику.

«Из-за действующих ограничений стоимость ведения бизнеса возросла в несколько раз», — подчеркнул Эйджи.

В это же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна готова без промедления ужесточить санкции против России, если это поможет делу достижения мира.