В «Технополисе Москва» представили прорывные разработки

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» представили уникальные для России высокотехнологичные разработки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
Среди разработок — универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений, способный выполнять до 960 триллионов операций в секунду, семь новых лазерных комплексов и промышленные роботы. Кроме того, некоторые предприятия в рамках ОЭЗ создают промышленные кооперации.
Еще одна компания — «Акрус Биомед» — впервые в Москве получила лицензию на производство лекарственных средств на основе соматических клеток человека.
«Это позволит выпускать на российский рынок в первую очередь инновационные отечественные препараты для лечения ожогов и длительно незаживающих ран, которые обладают высокой эффективностью», — заявил ее замгендиректора Юрий Суханов.
Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что всего особая экономическая зона состоит из 10 площадок.
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