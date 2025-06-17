В «Технополисе Москва» представили прорывные разработки

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» представили уникальные для России высокотехнологичные разработки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Среди разработок — универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений, способный выполнять до 960 триллионов операций в секунду, семь новых лазерных комплексов и промышленные роботы. Кроме того, некоторые предприятия в рамках ОЭЗ создают промышленные кооперации.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Еще одна компания — «Акрус Биомед» — впервые в Москве получила лицензию на производство лекарственных средств на основе соматических клеток человека.

«Это позволит выпускать на российский рынок в первую очередь инновационные отечественные препараты для лечения ожогов и длительно незаживающих ран, которые обладают высокой эффективностью», — заявил ее замгендиректора Юрий Суханов.

Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что всего особая экономическая зона состоит из 10 площадок.

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