В столице подвели итоги проекта «Зима в Москве»

Участниками проекта «Зима в Москве» стали почти 30 млн человек

В столице подошел к концу проект «Зима в Москве», его участниками стали почти 30 миллионов человек. Итоги масштабного проекта подвел мэр Сергей Собянин в своем блоге .

«Позади три месяца гуляний, почти 53 тысячи мероприятий и неисчислимое количество впечатлений, улыбок, уютных посиделок с близкими и новых знакомств», — написал глава города.

Он поблагодарил артистов, организаторов, волонтеров и всех, кто помогал претворить в жизнь этот важный и масштабный проект. «Зима в Москве» объединила крупнейшие фестивали, такие как «Путешествие в Рождество», «Московское чаепитие», «Усадьбы Москвы», «Московская Масленица», «Китайский Новый год в Москве» и «Московские традиции».

В рамках проекта состоялись популярные городские события. Например, парад Дедов Морозов и Снегурочек, Зимний день московского спорта, Дни студенчества в Москве и многое другое.

В марте в столице начался ежегодный цикл экскурсий в рамках программы «Мой район». Он объединит более тысячи обзорных прогулок.