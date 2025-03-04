В Москве проведут более тысячи бесплатных экскурсий до конца 2025 года

Ежегодный цикл экскурсий в рамках программы «Мой район» начался в Москве

В Москве стартовал ежегодный цикл экскурсий в рамках программы «Мой район». Он продлится до конца когда и объединит более тысячи обзорных прогулок, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова привели на сайте mos.ru.

Треть экскурсий пройдут по новым маршрутам.

«В 2024-м к серии таких экскурсий присоединились порядка 25 тысяч человек. В этом сезоне москвичей и туристов познакомят с историей более 100 районов города», — рассказала Сергунина.

Опытные гиды расскажут о достопримечательностях разных районов Москвы. Участники прогулки по району Ховрино увидят усадьбу Грачевка, которую посещали композитор Петр Чайковский и поэт Валерий Брюсов. Еще один новый маршрут посвятят району Северное Измайлово.

С 21 по 23 февраля в столице прошла пятая культурно-просветительская акция «Московские истории». На 126 локациях провели более 360 бесплатных экскурсий.