В Москве проведут более тысячи бесплатных экскурсий до конца 2025 года

В Москве стартовал ежегодный цикл экскурсий в рамках программы «Мой район». Он продлится до конца когда и объединит более тысячи обзорных прогулок, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова привели на сайте mos.ru.
Треть экскурсий пройдут по новым маршрутам.
«В 2024-м к серии таких экскурсий присоединились порядка 25 тысяч человек. В этом сезоне москвичей и туристов познакомят с историей более 100 районов города», — рассказала Сергунина.
Опытные гиды расскажут о достопримечательностях разных районов Москвы. Участники прогулки по району Ховрино увидят усадьбу Грачевка, которую посещали композитор Петр Чайковский и поэт Валерий Брюсов. Еще один новый маршрут посвятят району Северное Измайлово.