В спартакиаде «Моспром-2025» примут участие 260 столичных предприятий

Отборочные соревнования в рамках спартакиады «Моспром-2025» стартовали в столице, за победу поборются 260 предприятий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Интерес к соревнованиям постоянно растет: если в 2024-м в спартакиаде приняли участие более семи тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тысячи спортсменов», — добавил он.

Соревноваться участники будут в 14 дисциплинах, среди которых футбол, хоккей, баскетбол, а также киберспорт и — впервые в этом году — картинг и падел-теннис. Масштабный финал состоится в сентябре.

Благодаря спартакиаде развивается корпоративная культура и укрепляются профессиональные связи. Всего с 2019 года в таких соревнованиях приняли участие более 20 тысяч человек, представляющих столичные предприятия и учебные заведения. В 2022 году спартакиада стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022».