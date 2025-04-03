В правительстве Москвы рассказали об образовательных наборах столичного производства

Столичные предприятия активно создают современное учебное оборудование, внедряя в образование передовые практики и расширяя производство. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Одной из ключевых площадок развития этого направления выступает особая экономическая зона „Технополис Москва“, где производят образовательные наборы для изучения естественных наук, демонстрационные экраны, интерактивные комплексы и многое другое», — добавил он.

Компания «Научные развлечения» выпускает более 100 наборов для изучения биологии, физики, астрономии и других дисциплин. Недавно предприятие разработало лабораторию «Метрология» для учеников начальной школы и набор «Основы аналоговой электроники» для школьников постарше.

Компания «САГА Технологии» представила обновленную линейку учебного оборудования с цифровыми лабораториями, комплектами по физике, биологии и химии.

Компания «Некс-Т» нарастила объемы производства на 25%, при этом снизив розничные цены на ассортимент интерактивных комплексов.

Все эти предприятия носят статус резидента ОЭЗ, который позволяет им пользоваться поддержкой города.