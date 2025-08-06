В правительстве Москвы назвали самую популярную отрасль промышленности

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В промышленном секторе столицы работают более 750 тысяч человек. Самая популярная отрасль — приборостроение, в ней заняты свыше 118 тысяч сотрудников. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На втором месте находится пищевая промышленность, которая обеспечивает рабочими местами свыше 62 тысяч специалистов», — добавил он.

Замыкает тройку авиационная и ракетно-космическая отрасль, где трудятся около 48 тысяч москвичей.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

При этом городские власти расширяют поддержку для инвесторов, создающих рабочие места. Коэффициент для расчета льготы по программе стимулирования мест приложения труда увеличили на 0,1. По ней в ближайшие годы планируется создать не менее 26 предприятий, на которых смогут трудоустроиться более 20 тысяч человек.

Одно из предприятий сферы приборостроения — НПП «Доза» — за последние полтора года увеличило штат на 200 человек и планирует построить новый производственный корпус.

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