В правительстве Москвы назвали самую популярную отрасль промышленности

В промышленном секторе столицы работают более 750 тысяч человек. Самая популярная отрасль — приборостроение, в ней заняты свыше 118 тысяч сотрудников. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Замыкает тройку авиационная и ракетно-космическая отрасль, где трудятся около 48 тысяч москвичей.

При этом городские власти расширяют поддержку для инвесторов, создающих рабочие места. Коэффициент для расчета льготы по программе стимулирования мест приложения труда увеличили на 0,1. По ней в ближайшие годы планируется создать не менее 26 предприятий, на которых смогут трудоустроиться более 20 тысяч человек.

Одно из предприятий сферы приборостроения — НПП «Доза» — за последние полтора года увеличило штат на 200 человек и планирует построить новый производственный корпус.