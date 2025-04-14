В пятницу в Москву придет июнь

В пятницу в столицу придет июньское тепло — температура повысится до плюс 20 градусов. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС .

«В пятницу в Москве прогнозируется июньская погода, потому что земля уже существенно прогрелась. <…> В ночь на пятницу минимальная температура прогнозируется в диапазоне около плюс 10 градусов, а дневная — выше 20 градусов тепла», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в выходные на Пасху тоже будет тепло. В Москве прогнозируют больше облачности, ночью температура достигнет 10-12 градусов, а днем примерно плюс 20.

Ранее запланированный на 12 апреля общегородской субботник в столице перенесли на 19 апреля. Причина — снег на улице. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в эту субботу погода позволит провести мероприятие.