В парке Яуза заметили ручного филина по кличке Юня

В московском парке «Яуза» уже семь лет живет ручной филин по кличке Юня. Хозяйка птицы, Полина, решила завести не кошку или собаку, а хищную птицу. Девушка давно интересовалась совами, училась с ними обращаться и нашла питомник, где взяла птенца в возрасте одного месяца.

«Появилась идея, я поняла, что могу с этим справиться, я могу это сделать. И завела себе сову. Филины на самом деле не очень дорогие. Стоят в среднем 40 000 рублей за птицу», — рассказала Полина.

Филин занесен в Красную книгу и является самой крупной совой в мире: вес взрослой особи превышает три килограмма, а размах крыльев достигает почти двух метров. В дикой природе этих птиц осталось немного, поэтому встретить филина в городском парке — большая редкость.

«Она в первую же ночь начала кидаться на хозяев дома. Решив, что теперь она тут живет, теперь хозяйка она», — пояснила Полина.

Сейчас птица спокойно позирует для фото, но гладить ее не рекомендуют — может укусить. В природе филины живут около 20 лет, а в неволе, рядом с человеком, — до 60 лет.

В феврале в социальных сетях в Чехове появилась и нформация о филине, которого очевидцы смогли заснять практически в центре города.