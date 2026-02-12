Местные жители заметили краснокнижного филина в Чехове

В социальных сетях в Чехове появилась информация о филине, которого очевидцы смогли заснять практически в центре города. Об этом сообщили подписчики одного из сообществ.

Очевидцы успели сфотографировать редкого гостя и поделились снимками в социальных сетях. На кадрах видно, что филин спокойно сидит, несмотря на оживленное движение и присутствие людей поблизости. Птица выглядит здоровой и ухоженной, признаков истощения или повреждений не наблюдается.

Специалисты-орнитологи поясняют, что появление филина в черте города — явление редкое, но не исключительное. В зимний период, особенно при недостатке корма в естественной среде обитания, совообразные могут приближаться к населенным пунктам в поисках грызунов. Кроме того, молодые особи нередко кочуют, осваивая новые территории. Чехов окружен лесными массивами, что делает появление краснокнижной птицы вполне вероятным.

Филин — самая крупная сова России, размах крыльев может достигать двух метров. В Московской области вид находится под угрозой исчезновения и внесен в региональную Красную книгу.

Орнитологи и сотрудники природоохранных ведомств призывают жителей не беспокоить птицу, не пытаться ее поймать, накормить или прогнать. Приближаться к филину опасно и для человека, и для самой птицы, для которой стресс может стать губительным. Достаточно наблюдать на расстоянии и по возможности зафиксировать факт встречи.

Администрация городского округа Чехов напоминает: при обнаружении диких животных в городской среде не следует предпринимать самостоятельных действий. Необходимо сообщить о находке в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 или в Министерство экологии и природопользования Московской области. Специалисты оценят состояние птицы и при необходимости организуют ее спасение и транспортировку в реабилитационный центр.