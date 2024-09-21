В основной капитал Москвы за полгода вложили свыше 2,6 трлн рублей
В январе–июне 2024 года крупные и средние компании вложили в основной капитал Москвы более 1,3 триллиона рублей. Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года при сравнении в сопоставимых ценах, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Инвестиции в основной капитал Москвы по итогам первого полугодия превысили 2,6 триллиона рублей.
Максим Ликсутов
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина городские власти активно внедряют меры поддержки инвесторов.
Инвестиции в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство территорий составили около 23% от общего объема вложений. В городе действуют специальные условия для индустриальных строительных проектов. Например, им могут присвоить статус масштабного инвестиционного проекта. Также инвесторы могут заключить с городом офсетный контракт, гарантирующий сбыт продукции предприятия на долгие годы.
Инвестиции в заводы и фабрики стали в 1,9 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что расходы на покупку и установку промышленных устройств, а также на оснащение производства превысили 36% от общего объема вложений.
Например, в создание приборов контроля и регулирования технологических процессов на производствах вложили свыше 1,1 миллиарда рублей.
Анатолий Гарбузов
В январе–июне 2024 года около 20% инвестиций вложили в создание объектов интеллектуальной собственности. Одной из площадок для размещения наукоемких и технико-внедренческих компаний стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Статус резидента ОЭЗ дает предприятиям возможность снизить налог на прибыль, землю, имущество и транспорт.