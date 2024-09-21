В основной капитал Москвы за полгода вложили свыше 2,6 трлн рублей

В январе–июне 2024 года крупные и средние компании вложили в основной капитал Москвы более 1,3 триллиона рублей. Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года при сравнении в сопоставимых ценах, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина городские власти активно внедряют меры поддержки инвесторов.

Инвестиции в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство территорий составили около 23% от общего объема вложений. В городе действуют специальные условия для индустриальных строительных проектов. Например, им могут присвоить статус масштабного инвестиционного проекта. Также инвесторы могут заключить с городом офсетный контракт, гарантирующий сбыт продукции предприятия на долгие годы.

Инвестиции в заводы и фабрики стали в 1,9 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.