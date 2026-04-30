В НЦ «Россия» подготовили программу мероприятий на майские праздники
В Национальном центре «Россия» подготовили масштабную программу мероприятий на майские праздники. С 1 по 10 мая здесь пройдут события для всей семьи — как для москвичей, так и для гостей столицы. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе центра.
В течение всех праздничных дней будет работать выставка «Уроки географии». Посетители смогут отправиться в путешествие по истории страны — от древних карт и экспедиций до современных технологий и космических исследований. Экспозиция включает восемь тематических залов с уникальными материалами из архивов, библиотек и научных центров. Вход свободный, доступен как самостоятельный осмотр с аудиогидом, так и экскурсии в составе групп.
К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на выставке подготовили специальные разделы. Гости узнают о роли топографов на фронте, увидят «Карту Победы» и проследят ключевые этапы боевых действий.
Праздничную программу дополнят патриотические акции. Уже 1 мая откроется всероссийская «Стена Памяти», где можно разместить фотографии своих родственников — участников войны.
Третьего мая состоится лекция «Исследуем Россию: как стать первооткрывателем» с участием представителя Русского географического общества.
Благотворительная акция «Красная гвоздика» и инициатива «Авто для фронта» пройдут 7 и 8 мая. В эти же дни зрителям представят исторический спектакль «Солдатские сны» и выступление детского духового оркестра.
Лекторий также станет частью программы: 7 мая пройдет занятие по военной топографии, а 8 мая — викторина «Наследие Победы». Тематические блоки, посвященные подвигу народа в годы войны, появятся и в постоянной экспозиции «Путешествие по России».
Кроме того, гости смогут познакомиться с кухней регионов страны в Гастрономических рядах и продукцией отечественных производителей в Универмаге.
Ранее Национальный центр «Россия» открыл прием заявок на III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он пройдет 8 и 9 июля.