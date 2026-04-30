В НЦ «Россия» подготовили программу мероприятий на майские праздники

В Национальном центре «Россия» подготовили масштабную программу мероприятий на майские праздники. С 1 по 10 мая здесь пройдут события для всей семьи — как для москвичей, так и для гостей столицы. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе центра.

В течение всех праздничных дней будет работать выставка «Уроки географии». Посетители смогут отправиться в путешествие по истории страны — от древних карт и экспедиций до современных технологий и космических исследований. Экспозиция включает восемь тематических залов с уникальными материалами из архивов, библиотек и научных центров. Вход свободный, доступен как самостоятельный осмотр с аудиогидом, так и экскурсии в составе групп.

К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на выставке подготовили специальные разделы. Гости узнают о роли топографов на фронте, увидят «Карту Победы» и проследят ключевые этапы боевых действий.

Праздничную программу дополнят патриотические акции. Уже 1 мая откроется всероссийская «Стена Памяти», где можно разместить фотографии своих родственников — участников войны.