Мощный пожар на птицефабрике под Челябинском попал на видео

В Челябинской области произошел пожар на птицефабрике. В поселке Рощино вспыхнула кровля птичника. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

«Слышали мощный взрыв, и пошел столб черного дыма», — рассказала 360.ru очевидец Марина.

Другие жители, с которыми пообщался 360.ru, взрывов не слышали.

«Здравствуйте. Горит птицефабрика „Равис“, причины не знаю, извините, но у них каждый год что-нибудь да случается. Ну, столб дыма прилично так поднялся. Сирен не слышала и хлопков никаких», — отметила одна из собеседниц.