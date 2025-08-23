«Мощный взрыв и столб черного дыма». Очевидцы — о пожаре на птицефабрике под Челябинском
Мощный пожар на птицефабрике под Челябинском попал на видео
В Челябинской области произошел пожар на птицефабрике. В поселке Рощино вспыхнула кровля птичника. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
«Слышали мощный взрыв, и пошел столб черного дыма», — рассказала 360.ru очевидец Марина.
Другие жители, с которыми пообщался 360.ru, взрывов не слышали.
«Здравствуйте. Горит птицефабрика „Равис“, причины не знаю, извините, но у них каждый год что-нибудь да случается. Ну, столб дыма прилично так поднялся. Сирен не слышала и хлопков никаких», — отметила одна из собеседниц.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь охватил кровлю птичника на семи тысячах квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировали пять человек. На месте работают 46 спасателей, пламя удалось локализовать.