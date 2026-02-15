В Москву вернулась зима с морозами до -14 и гололедицей

Синоптик Леус: в Москву снова пришли морозы и сильная гололедица

В Москву вернулась зима: в воскресенье столбики термометров опустятся до -10 градусов, на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По словам синоптика, столица окажется под влиянием тыловой части циклона, уходящего в район Вятки. Атмосферное давление начнет расти, в облаках появятся прояснения, но местами пройдет кратковременный снег.

Температура воздуха в Москве опустится до -8… -10 градусов, по области — до -6… -11. Ветер северо-западный, легкий: четыре-девять метров в секунду. Давление поднимется до 734 миллиметров ртутного столба, но все равно останется немного ниже нормы.

В понедельник, по прогнозу Леуса, временами снег, днем — метели. Ночью похолодает до -12… -14 градусов, днем — до -10… -12.

Ранее синоптик предупреждал, что в Москве резко похолодает после короткой оттепели.