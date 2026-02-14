В Москве резко похолодает после короткой оттепели

Синоптик Леус: первая проба весны в Москве будет недолгой

Москву накроет кратковременная оттепель, но уже в воскресенье резко похолодает. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По словам синоптика, 14 февраля столица останется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дождь. Ближе к вечеру возможны туманы.

Температура днем поднимется до +1… +3 градусов, по области — до +4. Ветер в столице будет небольшой — три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 734 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье резко похолодает: пройдет кратковременный снег, ожидается сильная гололедица. К утру столбики термометров опустятся до -8… -10 градусов, днем — до -9.

На днях из-за оттепели в в центре и на востоке Москвы прошел первый в 2026 году дождь.