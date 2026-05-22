В Москву придут грозы и шквалистый ветер в пятницу

Синоптик Леус: в Москве в пятницу пройдут грозы и ливни

Жара в Москве закончится к концу недели: в пятницу в столичном регионе пройдут кратковременные дожди, местами с ливнями, грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

«Москва: финал майской жары. Сегодня на погоду столичного региона окажет влияние выходящий к западным границам Подмосковья холодный атмосферный фронт», — поделился синоптик.

На северо-западе области до конца дня может выпасть до 10-15 миллиметров осадков — это почти четверть месячной нормы мая. При этом до начала дождей воздух успеет хорошо прогреться: в Москве ожидается +28…+30 градусов, по области — +26…+31 градус. Атмосферное давление упадет до 749 миллиметров ртутного столба.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днем — +21…+23 градуса.

Накануне в столице прошли дожди с грозами на фоне аномальной жары.